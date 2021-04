Sá Pinto volta a ser derrotado na Liga turca

JN/Agências Hoje às 16:45 Facebook

O Gaziantep, de Ricardo Sá Pinto, voltou esta quinta-feira a perder pontos no campeonato turco, pelo terceiro jogo consecutivo, ao ser derrotado na visita ao Alanyaspor (3-2) e com o treinador português expulso.

A equipa de Sá Pinto até esteve a vencer, com um golo do turco Demir, que viria a bisar, ainda aos seis minutos, mas Pektemek igualou aos 18, antes do avançado do Gaziantep fazer o 2-1, aos 41, e o Alanyaspor voltar a igualar, por Caulker, aos 45+1.

Ricardo Sá Pinto viu a equipa discutir o resultado na primeira parte, mas a segunda metade pertenceu quase inteiramente à formação da casa, que se colocou pela primeira vez em vantagem, aos 55, novamente por Pektemek.

Já na parte final do jogo, com a sua equipa a perder, Sá Pinto acabou expulso do banco, aos 89 minutos.

Esta vitória, em jogo da 36.ª jornada, deixa o Alanyaspor no quinto lugar, enquanto o Gaziantep é sétimo, a nove pontos do quarto lugar e da zona europeia, ocupado por Trabzonspor, com mais um jogo.