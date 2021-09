Sábado das goleadas e outros destaques do fim de semana

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:41 Facebook

Sábado foi dia de goleadas no futebol internacional, no mesmo fim de semana em que João Félix foi expulso pela primeira vez e Fábio Vieira fez um hat-trick de assistências.

Sábado das goleadas

Para as principais ligas de futebol internacional, o sábado foi o dia das goleadas. O Bayern Munique venceu o modesto Bochum, recém-promovido à Liga alemã, por 7-0. Nesta goleada, Kimmich marcou por duas vezes e Lewandowski faturou pelo terceiro jogo consecutivo.

Depois de uma derrota difícil frente ao Real Madrid na Liga dos Campeões, o Inter de Milão regressou à Liga italiana para enfrentar o Bologna. Os milaneses não deram hipótese ao adversário e venceram por 6-1. Dzeko entrou para o lugar do lesionado Correa aos 29 minutos para marcar dois golos.

Depois de marcar cinco golos ao Sporting na Champions, o Ajax defrontou o Cambuur e continuou na senda goleadora. Venceu por uns impressionantes 9-0 com Haller, avançado que marcou por quatro vezes aos leões, a faturar novamente.

Adeptos franceses novamente em confusão

Apesar da vitória e da subida ao segundo lugar da Liga francesa, o jogo do Lens frente ao Lille ficou marcado pela invasão de campo dos adeptos da casa. Pouco depois do encontro ter ido para intervalo, os apoiantes do Lens que estavam na bancada central entraram no relvado para se dirigirem ao grupo adversário. A situação foi controlada devido à intervenção da polícia.

Este já é o segundo episódio de confusão com adeptos num jogo em França, esta época. No final de agosto, os fãs do Nice invadiram o campo para confrontar os jogadores do Marselha, depois de Payet ter atirado de volta uma garrafa de água para as bancadas. O encontro foi suspenso e o Nice foi castigado com perda de dois pontos, um com pena suspensa, e três jogos à porta fechada.

João Félix expulso pela primeira vez

O Atlético Madrid empatou sem golos frente ao Athletic Bilbao e João Félix protagonizou um dos momentos do jogo, mas pelas piores razões. Entrou aos 60 minutos para o lugar de Correa e esteve em campo apenas 18. O português levou cartão amarelo por uma falta cometida e ficou indignado pela decisão do árbitro, tendo-lhe dito "tu és louco". Estas palavras motivaram Jesús Manzano a mostrar novamente a cartolina amarela, expulsando o antigo jogador do Benfica.

Hat-trick de assistências de Fábio Vieira

O F.C. Porto goleou no domingo o Moreirense por 5-0 e uma das figuras do jogo foi Fábio Vieira. O médio formado no Olival foi titular pela primeira vez esta época e a aposta de Sérgio Conceição mostrou-se acertada. Foi uma das peças mais importantes no momento ofensivo dos dragões, atuando pela meia direita e definindo as jogadas com qualidade. Assistiu os dois golos de Luis Díaz e o de Pepê, somando ainda uma série de passes para finalização, com uma eficácia alta neste aspeto.

A marca de Haaland

Erling Haaland não pára de fazer golos e este fim-de-semana alcançou mais uma marca importante pelo Borussia Dortmund. O norueguês marcou por duas vezes na vitória frente ao Union Berlin por 4-2 e tem agora mais golos que jogos pela equipa alemã. São 68 golos em 67 jogos que, quando somadas as 19 assistências, aumentam a influência direta de Haaland em golos para 87.