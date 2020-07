"Há abertura da entidade que gere os seguros para resolver a questão", garante a Liga

JN Ontem às 22:04 Facebook

Sónia Carneiro, diretora-executiva da Liga, disse este domingo estar confiante de que o jogo entre o Desportivo das Aves e o Benfica se vai realizar.

"Sabemos que há abertura da entidade que gere os seguros para resolver a questão, para que sejam ativados e os jogos se possam realizar. A informação que temos é que os jogadores fizeram o teste à covid-19. Está a ser tudo preparado para o Aves ir a jogo frente ao Benfica", disse Sónia Carneiro à Sport TV.

A equipa de Nuno Manta Santos tinha previsto, para este domingo, um treino para preparar o jogo de terça-feira com o Benfica mas, sabe o JN, a SAD do Aves solicitou que a sessão de trabalho fosse cancelada. Mesmo com esta ordem, os jogadores compareceram no estádio à hora prevista, mas receberam ordens para sair.

Estrela Costa, acionista da SAD do Aves, já explicou o motivo que levou a mandar fechar o recinto: "Temos a apólice de seguros anulada. A lei é clara: não conseguimos fazer jogos nem treinar sem uma apólice de seguros de acidentes de trabalho válida. Em bom rigor, ninguém no seu perfeito juízo metia ninguém a treinar sem seguro", disse em declarações à Sport TV, explicando que não se conseguiu "reunir a verba para pagar os seguros".

"A Liga foi incansável no sentido de conseguirmos ultrapassar estas questões. A SAD estava a fazer esforços para ultrapassar esta situação mas hoje, por volta da hora de almoço, pedimos para serem cancelados os treinos. No dia 17 de julho de 2020, através dos Seguros Caravela, fomos notificados no sentido de nos informarem que a apólice estaria anulada. Sabemos que o regulamento das competições não permite efetuar sequer o treino ou jogo sem seguros, por causa de possível acidente de trabalho. Isto é um motivo de força maior. Estivemos articulados com a Liga. Não achamos que estejam reunidas as condições também a nível desportivo", apontou ainda.

Visivelmente emocionado, António Freitas, presidente do Desportivo das Aves, deixou duras críticas a Estrela Costa, afirmando que "tem de ser banida".