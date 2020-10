Sabor português no triunfo do AC Milan

JN Hoje às 20:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Os portugueses Rafael Leão e Diogo Dalot tiveram um papel determinante na vitória do AC MIlan, em casa, sobre os checos do Sparta de Praga, por 3-0, ao apontarem dois dos golos dos italianos.

O defesa luso começou de início na ala esquerda, enquanto o avançado só entrou no intervalo para o lugar do sueco Zlatan Ibrahimovic, que saiu tocado e já não regressou ao relvado para o segundo tempo.

O triunfo dos rossoneri começou a ser desenhado aos 24 minutos, por Brahim Díaz. Na segunda parte, Rafael Leão aumentou para a equipa milanese aos 57 minutos, com Diogo Dalot a fechar a conta dez minutos depois.

Com este triunfo o AC Milan lidera o Grupo H, com seis pontos, mais dois do que os franceses do Lille, que não foram além de um empate caseiro (2-2) frente aos escoceses do Celtic. Pelos gauleses estiverem quatro portugueses no banco - Tiago Djaló, José Fonte, Xeka e Renato Sanches -, mas só o último é que entrou aos 63 minutos.

No Grupo G, o Leicester impôs-se em Atenas, ao AEK, por 2-1, num jogo com poucas oportunidades de golo. Os gregos começaram de início com o português Hélder Lopes a fazer parte do "onze" titular e Nélson Oliveira entrar ao intervalo.

Vardy adiantou os ingleses no marcador, aos 18 minutos, de grande penalidade, com Choudhury a aumentar perto da pausa (39). No recomeço o AEK reduziu a desvantagem.

No Grupo J, o Tottenham, de José Mourinho, perdeu na Bélgica, com o Antuérpia, por 1-0, e viu o adversário ascendeu ao primeiro lugar. Nos belgas entrou o português Buta, que jogou 33 minutos.

Os austríacos do LASK Linz vencerem, em casa, os búlgaros do Ludogorets, por 4-3 e coloram-se aos "spurs" na vice-liderança do grupo.

No Grupo I, os espanhóis do Villareal e Maccabi Tel-Aviv lideram com seis pontos, fruto dos triunfos fora de portas sobre os azaris do Qarabag (3-1) e os turcos do Sivasspor (2-1).

No Grupo K, os austríacos do Wolsberger assumiram a liderança após vencerem os holandeses, fora, do Feyenoord, por 4-1, com três dos golos a serem apontados da marca dos 11 metros. No outro encontro, O CSKAe Moscovo foi travado em casa pelos croatas do Dínamo de Zagreb, cedendo um empate sem golos.

Os alemães Hoffenheim, líderes do Grupo L, e os sérvios do Estrela Vermelha golearam os belgas do Gent (4-1) e os checos do Liberec (5-1), respetivamente.

Eis os resultados até ao momento da segunda jornada da Liga Europa:

Grupo G

AEK Atenas-Leicester, 1-2

Zorya Luhansk-S. C. Braga, 1-2

Grupo H

AC Milan-Sparta Praga, 3-0

Lille-Celtic, 2-2

Grupo I

Qarabag-Villarreal, 1-3

Sivasspor-Maccabi Telavive, 1-2

Grupo J

Antuérpia-Tottenham, 1-0

LASK Linz-Ludogorets, 4-3

Grupo K

CSKA Moscovo-Dinamo Zagreb, 0-0

Feyenoord-Wolfsberger, 1-4

Grupo L

Gent-Hoffenheim, 1-4

Estrela Vermelha-Liberec, 5-1