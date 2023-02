"Saco azul": Contas de ex-árbitro Bruno Paixão vão ser alvo de perícias

JN Hoje às 22:30 Facebook

As contas bancárias de Bruno Paixão e de outros jogadores suspeitos de corrupção desportiva vão ser alvo de perícias, avança a CNN Portugal. Há um ano foi revelado que o antigo árbitro estaria envolvido no caso "Saco Azul" por suspeitas de favorecimento ao Sport Lisboa e Benfica (SLB).

Os extratos bancários de Paixão, que chegaram recentemente ao processo, tal como os de outros jogadores suspeitos de corrupção com ligações ao processo pelo qual o Benfica está a ser investigado, vão ser verificados devido à suspeita de pagamentos feitos ao então árbitro, em 2015, por uma empresa considerada o "saco azul" do Benfica.

Em causa estarão tranches de vários milhares de euros transferidas para o ex-árbitro de futebol por uma empresa de José Santos Bernardes, amigo do então diretor financeiro do SLB - firma essa que funcionaria, suspeita a investigação que está a ser levada a cabo pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal e pela Polícia Judiciária (PJ), como "saco azul" do clube das águias.

Em fevereiro do ano passado, confrontado com o caso, Paixão referiu tratar-se de uma coincidência, detalhando que colaborou com uma empresa de José Bernardes, mas na sequência da implementação de um sistema de controlo de qualidade.

Segundo a CNN Portugal, a PJ terá descoberto, na agenda do empresário José Santos Bernardes, pelo menos duas entradas que indiciarão pagamentos feitos a Bruno Paixão: "bp 12.800 e 13.300 euros". E "ligar bruno p. 908,83 e 3206,16", cita o canal.