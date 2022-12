SAD acena com aumento para Enzo Fernández

Caso continue na Luz, o jogador argentino será premiado no salário. Atleta preparado para Braga, mas cerco de interessados adensa-se.

Enzo Fernández está na mira dos "tubarões", como Chelsea e Manchester United, mas o emblema da Luz pretende segurar o médio campeão do Mundo, no Catar. Os encarnados já sabem que estão preparados para receber propostas superiores ao valor da cláusula de rescisão (120 milhões) e, nesse sentido, de forma a cativar o jogador a permanecer, pelo menos, até final da época, planeiam um aumento do salário do futebolista. A potencial saída está, de momento, mais nas mãos do atleta, que se encontra disponível e à espera das ordens de Roger Schmidt para o duelo com o Sp. Braga, amanhã (21.15 horas), na cidade minhota.

Enzo Fernández volta ao meio-campo no regresso da Liga, embora a situação, sabe o JN, possa alterar a qualquer momento. Isto porque o cerco sobre o clube e jogador adensa-se e, caso algum dos interessados formalize com uma proposta, o jogador poderá ter mesmo de antecipar o fim da ligação ao emblema encarnado.