SAD acredita que venderá Enzo pela cláusula

Águia recusa 100 milhões, mas confia que a parada vai subir. João Mário garante estar a 100% em Braga.

Enzo Fernández está no olho do furação, neste caso, do interesse de alguns tubarões europeus. As águias recusaram uma proposta de 100 milhões de euros, pois, ao que apurámos, acreditam que a parada irá subir, neste mercado de inverno ou no do verão, e chegar aos 120 milhões de euros, podendo selar a saída do internacional argentino pelo valor da cláusula.

Apesar de resistir ao primeiro ataque, a SAD das águias crê que o cerco a Enzo vai apertar, embora já esteja num patamar onde só clubes de topo da Premier League, PSG ou Real Madrid parecem poder chegar. E, caso consiga negociar o argentino pela cláusula, Rui Costa irá ultrapassar a barreira dos 300 milhões de euros em vendas. Desde que chegou à liderança, no verão de 2021, o presidente já patrocinou 183,3 milhões de euros em transações.