SAD avança para comprar 15% do passe de Morato

A SAD tem planeado retomar os contactos para a renovação de Morato, num processo que contempla, em simultâneo, a renovação do contrato e a compra dos últimos 15% do passe do jogador ao São Paulo, o anterior clube do brasileiro.

O defesa central chegou à Luz em 2019 e assinou até 2024, passando pelos sub- 19, sub-23 e pela equipa B até atingir a formação principal, onde tem dado indicações positivas. Ao nível financeiro, tem um contrato ligeiramente acima dos 90 mil euros anuais, um dos patamares da equipa B, por isso, a SAD pretende melhorar-lhe o salário e oferecer-lhe mais dois anos de contrato.

Os encarnados adquiriram os 85% do passe por seis milhões de euros - 7,5 milhões com comissões e vários mecanismos legais. Numa avaliação puramente numérica, os 15% valeriam cerca de 900 mil euros, no entanto é crível que os paulistas desejem uma verba superior face à valorização do jogador.

Rui Pinto e rivais

Entretanto, Nélson Veríssimo recebeu três reforços de peso na preparação do embate com o Santa Clara, depois de manhã (18 horas), na Luz. João Mário, (covid-19) Gilberto e Yaremchuk (lesionados) já estão disponíveis. No entanto, depois de um triunfo e exibição em Tondela é crível que o técnico realize poucas alterações.

Por fim, os encarnados criticaram os rivais a propósito do ataque informático à Vodafone, lembrando Rui Pinto e o caso dos e-mails: "Aqueles que reagiram com indiferença ou até regozijo, compreendam agora aquilo por que o Benfica passou quando foi assaltado e roubado por Rui Pinto e, como toda a gente já intuiu, com o "alto patrocínio" de Sporting e F. C. Porto, que promoveram a devassa da vida interna do Benfica, com uma violação da correspondência privada e confidencial".