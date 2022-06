SAD do Benfica avança para Gotze depois de Bah

Águia dependente da decisão do jogador sobre o salário. Mas Milan na corrida dificulta processo. Horta em aberto.

Na rota da conclusão do plantel 2022/23, as águias estão muito perto de contratar Alexander Bah - o lateral deve ser oficializado brevemente - e, sabe o JN, vão depois centrar todos os esforços na luta pela aquisição de Gotze, médio desejado por Roger Schmidt.

O alemão, que após um período de férias regressa ao seu país, vai agora decidir o rumo a tomar na carreira. Do ponto de vista do Benfica, o avanço na negociação depende da vontade e exigência financeira do jogador que aufere três milhões de euros anuais. E ainda tem contrato com o PSV. A saída dos neerlandeses custa quatro milhões de euros, valor aceite na Luz.