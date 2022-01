SAD do Benfica e José António dos Santos sem acordo

A Benfica SAD esclareceu, nesta quinta-feira, em comunicado enviado à CMVM, que não recebeu quaisquer propostas adicionais para a constituição do novo conselho de administração e que, por isso, vai voltar a propor a mesma lista para os órgãos sociais, no atual mandato que cessa em 2025. A informação foi assinada por Nuno Magalhães, presidente da MAG da SAD do Benfica.

A última Assembleia Geral, realizada em 6 de janeiro, foi suspensa por José António dos Santos, que tem direito a nomear um administrador por ter mais de 10 por cento de ações da sociedade (possui, no total, 16,38), ter proposto Pires de Andrade para administrador da SAD, proposta que foi recusada por não ser cumprida o mínimo de quota feminina no Conselho, de 33 por cento. De acordo com este cenário, o nome indicado pelos encarnados, Rosário Pinto Correia, teria de cair.

Assim, a SAD das águias e José António dos Santos, conhecido como o Rei dos Frangos, continuam sem acordo. A próxima AG da SAD tem lugar na segunda-feira, às 19 horas.