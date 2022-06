SAD do Benfica faz forcing e Enzo Fernández está mais perto

Luís Antunes Hoje às 00:15 Facebook

Rui Pedro Braz está na Argentina para fechar o negócio. River Plate aceita oferta de 18 milhões por 75% do passe.

Apesar da forte concorrência de outros clubes europeus, os encarnados não desistiram de Enzo Fernández e conseguiram avanços significativos que deixam o médio muito próximo da Luz. Ao que o JN apurou, Rui Pedro Braz, diretor desportivo das águias, está desde quarta-feira em Buenos Aires para tentar encerrar o dossiê que começou a ser preparado à distância com a participação do presidente Rui Costa e também de Enzo Pérez, antigo jogador do clube, e companheiro do médio argentino na formação de Buenos Aires.

O clube da Luz, sabe o JN, prepara-se para formalizar uma proposta de 18 milhões de euros por 75% do passe do jogador, um valor ao encontro das intenções do clube argentino que já fez saber que aceita fechar o negócio caso a oferta atinja aqueles valores. O negócio pode ficar, por isso, concluído em breve.