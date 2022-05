SAD do Benfica joga com o tempo e David Neres tem entrada em risco

Luis Antunes Hoje às 09:33 Facebook

Extremo brasileiro, do Shakhtar Donetsk, está na agenda encarnada, mas a prioridade passa por resolver outros dossiês. Juventus atenta

A contratação de David Neres pelos encarnados pode estar em risco, apurou o JN, junto de fonte próxima do processo. O impasse no dossiê, motivado pelo facto das águias desejarem fechar o negócio depois de efetuarem algumas vendas, está a abrir uma janela de oportunidade a emblemas atentos ao jogador, como a Juventus, de Itália. Clubes franceses também estão na corrida pelo futebolista. A indefinição está a causar algum desconforto no extremo brasileiro, que, naturalmente, pretende definir o futuro o mais rapidamente possível.

O extremo do Shakhtar Donetsk é, desde há muito tempo, um dos alvos da SAD encarnada, que estabeleceu um acordo com o clube ucraniano, assente, parcialmente, no crédito de 18 milhões pela transferência de Pedrinho, que representou o Benfica, em 2020/21.

O emblema encarnado tem uma plataforma de entendimento com David Neres, só que, ao que apurámos, não possui qualquer documento que valide o negócio.

Em primeiro lugar, a SAD, sabe o JN, está interessada em resolver vários dossiês de saída, casos de Darwin, Everton, Weigl e Grimaldo, entre outros, no sentido de baixar a folha salarial e ganhar liquidez, antes de fechar mais processos de contratação. Uma opção estratégica, que já perdura há algum tempo e que está a permitir a aproximação de clubes que nunca deixaram de seguir David Neres.

No plano da nova temporada, o Benfica assegurou, até ao momento, o avançado Musa (ex-Boavista) e o lateral Ristic (ex-Montpellier). Gotze (PSV) e Ricardo Horta (Braga) continuam a estar na agenda encarnada para 2022/23.

