SAD do Braga dobra a aposta em contratações

Embora o fecho do mercado ainda esteja longe, as compras do Sporting de Braga já superam ritmo de 2022/23.

A sociedade anónima desportiva liderada por António Salvador já investiu, neste mercado de verão, mais de 12 milhões de euros em contratações, o dobro do valor gastado em toda a época de 2022/23, em aquisições.

Só para manter Bruma no plantel arsenalista, após a cedência sem opção de compra por parte dos turcos do Fenerbahçe a meio da temporada passada, o Braga investiu 6,5 milhões de euros, ou seja, mais do que todas as contratações juntas, de 2022/23.