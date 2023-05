SAD do Braga quer renovar com Tiago Sá e André Castro

Tiago Sá e André Castro terminam contrato com o Braga no final da época e o plano da SAD passa por apresentar uma proposta de renovação.

A SAD vai seguir com o processo de renovação de contrato de Tiago Sá e André Castro. Segundo apurou o JN, o Braga planeia reunir-se com os jogadores para decidir o futuro no final da temporada, mas o prolongamento do vínculo de ambos é o principal objetivo do clube minhoto.

Tiago Sá tem sido a alternativa para a baliza, habitualmente guardada por Matheus, e acaba contrato em junho. Formado no Minho, o plano dos arsenalistas é que o guardião se mantenha na Pedreira. O vínculo de André Castro também finda na mesma altura e, apesar dos 35 anos, o médio leva 1243 minutos na presente temporada e tem sido opção para o treinador Artur Jorge.