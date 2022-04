SAD do Braga só admite negociar Al Musrati

Norberto A. Lopes Hoje às 13:20 Facebook

Guerreiros querem ter plantel competitivo na próxima época e o médio líbio é o único transferível. A ideia é manter os jovens e o núcleo da equipa.

O quarto lugar no campeonato e a boa carreira europeias, com a vitória frente ao Glasgow Rangers (1-0) na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, levam a SAD do Braga a manter os objetivos bem altos na preparação da próxima temporada. Por isso, o JN sabe que do núcleo duro da equipa, o presidente António Salvador só está disposto a negociar o médio líbio Al Musrati mas nunca por um valor inferior a 15 milhões de euros. O jogador tem pretendentes no mercado nacional e estrangeiro e, por enquanto, as manifestações de interesse apenas têm passado por sondagens sem formalização de qualquer proposta. Na época passada, Al Musrati foi apontado ao Benfica, mas o negócio acabou por não se concretizar.

Os outros jogadores com mercado como Ricardo Horta - que também já foi associado ao Benfica -, David Carmo, Vitinha e Abel Ruiz são para manter na próxima temporada. A SAD só irá ceder a este princípio se houver uma proposta irrecusável.