SAD do F. C. Porto multada por queixa do jornalista Rui Santos: "Não pode valer tudo"

JN Hoje às 14:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma peça emitida pelo Porto Canal sobre Rui Santos, jornalista da TVI/CNN Portugal, valeu ao F. C. Porto uma multa, aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O jornalista da TVI/CNN, Rui Santos, apresentou uma queixa ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol na sequência de uma reportagem sobre si emitida pelo Porto Canal, com a SAD do F. C. Porto a acabar multada em 2550 euros.

O castigo foi baseado em artigos do regulamento de competições que referem que "as pessoas e entidades sujeitas à observância das normas previstas neste Regulamento devem manter conduta conforme aos princípios desportivos de lealdade, probidade, verdade e retidão em tudo o que diga respeito às relações de natureza desportiva, económica ou social".

PUB

Através das redes sociais, Rui Santos considera a multa "irrisória" mas encara a decisão como "histórica, que pode fazer jurisprudência". "Não pode valer tudo e espero que no futuro colegas e outras individualidades não sejam alvos de um ato tão bárbaro como aquele que foi perpetrado pelo Porto Canal (ou outro qualquer que tenha a ousadia de cometer um crime semelhante)", acrescenta o jornalista.

"Quero deixar bem claro que não tenho nada contra o F. C. Porto e os seus adeptos, mas é tempo de perceberem que no futebol não pode valer tudo. Há pessoas, a coberto da capa e da força de um grande clube como é o F. C. Porto, que acham poder fazer o que lhes apetece, acima das regras e da lei. É apenas nesse âmbito que me insurjo. Por mim, pelos meus, mas também por uma outra visão de cidadania", escreveu ainda Rui Santos.