SAD do F. C. Porto reestruturada e com Vítor Baía como administrador

A F. C. Porto SAD confirmou esta quinta-feira Pinto da Costa como presidente do conselho de administração, que passa a contar com Vítor Baía e as novidades Lourenço Pinto a liderar a Assembleia-Geral e Jorge Carvalho Guimarães o Conselho Fiscal.

Em assembleia-geral ordinária, para deliberar os órgãos sociais para o quadriénio 2020/2023, no auditório do Dragão, Alípio Dias foi confirmado como presidente da Comissão de Vencimentos e do Conselho Consultivo, que integra 19 membros.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Ernst & Young Audit & Associados - SROC, SA, representada por Rui Manuel da Cunha Vieira, é indicada como o Revisor Oficial de Contas.

No conselho de administração destaca-se a entrada do ex-futebolista e capitão Vítor Baía e a saída de Antero Henrique, antigo homem forte do futebol que já deixou o clube, bem como do histórico Reinaldo Teles. A equipa completa passou de sete para nove membros, somente cinco na equipa executiva.

Pinto da Costa tem assim como parceiros executivos Vítor Baía, Fernando Gomes, Adelino Caldeira e Luís Gonçalves. Como administradores não executivos ficaram Reinaldo Teles, Maria Manuela Aguiar, Rita Moreira e Teresa Azevedo.

José Américo Amorim e Rui Vieira de Sá, administradores com funções não executivas, deixam o órgão.

Matos Fernandes deixou de presidir à Assembleia-Geral e Paulo Sá Fernandes ao Conselho Fiscal.