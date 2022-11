SAD do F. C. Porto solidária com Conceição: "Influência de um ambiente mediático hostil..."

JN Hoje às 18:43 Facebook

A SAD do F. C. Porto emitiu, esta quarta-feira, um comunicado no qual garante estar solidária com Sérgio Conceição, que foi expulso no jogo diante do Mafra, a contar para a Taça de Portugal.

"A administração da F. C. Porto - Futebol, SAD está solidária com o treinador Sérgio Conceição que voltou a ser alvo de uma expulsão exagerada. Ao longo das últimas temporadas, porventura por influência de um ambiente mediático hostil em relação ao F. C. Porto e a Sérgio Conceição, têm-se sucedido avaliações do comportamento do nosso treinador que seguem critérios diferentes dos que são aplicados a outros agentes do futebol", pode ler-se, com o clube azul e branco a destacar um "escrutínio excessivo" a Sérgio Conceição.

"Os ataques constantes a Sérgio Conceição, protagonizados sobretudo por comentadores e por largos setores da imprensa estabelecida em Lisboa, parecem resultar numa tendência para um escrutínio excessivo de todas as ações que ocorrem no banco do F. C. Porto. Como consequência, tornou-se fácil expulsar o nosso treinador, mesmo quando estão em causa atitudes que são objeto de muito maior tolerância noutros bancos e noutros contextos. A bem da credibilidade do futebol português, sem reclamar qualquer tratamento de favor, a F. C. Porto - Futebol, SAD espera que seja reposta a equidade na avaliação dos comportamentos de todos os agentes desportivos", concluiu.

O treinador do F. C. Porto foi, na terça-feira, expulso no jogo dos azuis e brancos frente ao Mafra, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Ao minuto 65, numa altura em que Grujic estava caído à entrada da área após sofrer uma falta, o jogo seguiu e, quando a bola saiu, Sérgio Conceição, irritado, chutou a bola e viu o cartão vermelho direto. Esta foi a 21.ª vez que o técnico viu ordem de expulsão em Portugal. A última delas, tinha sido no clássico com o Benfica, quando foi sancionado no final do jogo pelo árbitro.