SAD do Famalicão nem pensa em negociar os 50% que detém do passe de Pedro Gonçalves

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, revelou não ter interesse em negociar os 50% do passe de Pote que o emblema minhoto reservou quando o vendeu ao Sporting, em 2020.

O Famalicão abriu as portas do treino de hoje aos adeptos e à comunicação social. A ocasião foi aproveitada por Miguel Ribeiro, líder da SAD minhota, para falar sobre Pedro Gonçalves, jogador do Sporting, de quem os famalicenses detêm 50% do passe.

"Não tenho interesse em negociar (os 50%). Temos a convicção de que ele será o maior encaixe da história do Famalicão", explicou o dirigente, acrescentando que a estabilidade financeira por que passa a SAD do clube nortenho "permite não estar com nenhum tipo de pressa nem de exposição a esse tipo de operações".

Em 2020, Pedro Gonçalves trocou o Famalicão pelo Sporting por 6,5 milhões de euros, verba correspondente a 50% do passe do internacional português.