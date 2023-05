SAD do F.C. Porto alvo de processo disciplinar

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 18:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol comunicou a instauração de um processo disciplinar ao F.C. Porto.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, em comunicado publicado esta quinta-feira no site da FPF, que abriu um processo à Sociedade Anónima Desportiva dos dragões.

Na origem da ação interposta, está a "eventual inobservância de outros deveres, na sequência da convolação do processo de inquérito n.º 15-2022/2023, instaurado em 09 de março de 2023, tramitado na Comissão de Instrutores da LPFP, e concluído por esta em 22 de abril de 2023".

PUB

O processo teve origem na queixa que o jornalista e comentador desportivo Rui Santos apresentou contra o Porto Canal, depois de a estação televisiva ter publicado um artigo, no site, em que terá retratado Rui Santos de uma forma pejorativa, revelando, ainda, que a sua mulher era proprietária de um restaurante na cidade do Porto. No seguimento destes acontecimentos, Rui Santos terá sido alvo de ameaças, por parte de membros dos Super Dragões, claque afeta ao F.C. Porto.