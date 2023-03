SAD do Feirense acusa presidente do clube de "intromissões e ameaças"

JN Hoje às 18:08 Facebook

SAD fogaceira diz que, "devido a ordem direta de Rodrigo Nunes", a empresa de autocarros que costuma transportar a equipa recusou-se a disponibilizar transporte este sábado.

A má relação entre a SAD do Feirense e a Direção do clube conheceu este sábado um novo episódio, com a SAD do clube a acusar Rodrigo Nunes de negar transporte à equipa até Oliveira de Azeméis, onde o Feirense defrontou a Oliveirense.

Em comunicado, a SAD fala de um "lamentável episódio", considerando que a Direção do clube "intrometeu-se de forma grosseira na gestão da Feirense SAD com um impacto extremamente negativo na preparação do jogo".

"A empresa de autocarros que costuma transportar a nossa equipa - Auto Viação de Souto (Inácio) - recusou-se a disponibilizar o autocarro oficial da equipa principal. A gerência da empresa informou que a recusa se devia a ordem direta do presidente da Direção do Feirense, Sr. Rodrigo Nunes", explica a nota.

A SAD do Feirense defende que o que se passou "é intolerável".

"Temos omitido muitas intromissões e muitas ameaças por parte da Direção do clube, mas os associados e adeptos do Feirense teriam de ser alertados de mais uma atrocidade do Sr. presidente Rodrigo Nunes".