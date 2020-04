SAD do Feirense homenageia adeptos que trabalham durante a pandemia

Nuno Barbosa Hoje às 14:30 Facebook

A Covid-19 deixou muitas pessoas fechadas em casa em isolamento, mas há outras que continuam a exercer a respetiva profissão no posto habitual de trabalho. Foram esses feirenses que a SAD entendeu homenagear, através de uma galeria fotográfica publicada nas redes sociais, que tem a particularidade de até ter uma neurocientista radicada nos Estados Unidos e dois jornalistas.

Sofia Soares está emigrada, mas nunca esqueceu a admiração pelo clube da terra e aceitou fotografar-se de cachecol (e sorriso) bem aberto. Os jornalistas José Bastos e Fátima Araújo deslocam-se da Feira até Gaia para realizar os seus turnos e também eles quiseram juntar-se a este cordão solidário com quem mantém a sua atividade profissional apesar da pandemia.

Já em Santa Maria da Feira, as profissões fotografadas foram mais variadas: enfermeiras do Serviço de Pediatria do Hospital São Sebastião, o porteiro da mesma unidade hospitalar, uma cozinheira, dois colaboradores de uma pizaria e um sócio-gerente de uma empresa de reboques que continua a acorrer a algumas solicitações nesta fase.

A todos eles, a SAD do Feirense deixou uma mensagem de força e sorte.

"Na primeira, ou numa segunda, linha de batalha contra a pandemia, há muitos feirenses que continuam a trabalhar. A todos eles, força e toda a sorte do Mundo", pode ler-se na legenda dessas imagens.