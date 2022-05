SAD do Leça pagou salário em atraso do mês de março ao plantel

JN Hoje às 10:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A administração da SAD leceira liquidou o mês de março e espera pagar abril em breve, pretendendo saldar o quanto antes os ordenados que estão em atraso à equipa.

Em comunicado, a SAD revela que quer "respeitar e honrar a história deste clube centenário e devolvê-lo aos mais altos palcos do futebol português, bem como cumprir as responsabilidades com este grupo que tão bem tem representado o símbolo do Leça Futebol Clube".

Lembrando que "desde a entrada dos novos investidores, em novembro 2021, a SAD sempre cumpriu com as suas obrigações nos prazos estipulados, incluindo prémios compensatórios, até à ocorrência deste imprevisto", os responsáveis leceiros esperam "resolver prontamente" o problema.

O plantel do Leça, que disputa a fase de subida do Campeonato de Portugal, denunciou a existência de ordenados em atraso no plantel. Com o pagamento dos vencimentos de março, realizado na segunda-feira, fica apenas por saldar o mês de abril.

"É reconhecido o esforço efetuado pela atual Direção para devolver ao Leça a credibilidade que alguns quiseram, de fora e de dentro, ao longo da sua história, colocar em causa. Não conseguirão", garantem os dirigentes leceiros.