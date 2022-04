SAD do Moreirense abre portas aos adeptos para jogo decisivo

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 17:17 Facebook

Sucesso da iniciativa levada a cabo na partida com o Tondela será repetida na receção ao Boavista.

A SAD do Moreirense decidiu voltar a abrir as portas aos adeptos para a receção ao Boavista, no próximo domingo (18 horas), referente à 32ª jornada da Liga.

Depois do sucesso na receção ao Tondela, com a presença de 2640 espetadores, numa partida na qual os vimaranenses venceram por 2-0, os responsáveis querem voltar a colorir o Comendador Joaquim de Almeida Freitas com um apoio significativo. Quem se deslocar ao estádio munido de um adereço afeto ao clube (camisola ou cachecol), a entrada na Bancada Central (Porta 4) é gratuita.

A três jornadas do final do campeonato, a equipa de Ricardo Sá Pinto permanece na luta pela manutenção, ocupando atualmente o 16º lugar da Liga, com 26 pontos.