SAD do Santa Clara diz que venda de Lincoln é "benéfica para todas as partes"

JN/Agências Hoje às 16:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A SAD do Santa Clara considerou que a transferência do futebolista Lincoln para o Fenerbahçe, da Turquia, é um "negócio benéfico para todas as partes envolvidas", depois de o clube ter criticado a venda.

A posição é manifestada numa nota de imprensa onde o emblema açoriano oficializa a transferência do atleta brasileiro, que já tinha sido comunicada pelo Fenerbahçe na segunda-feira.

"É um negócio benéfico para todas as partes envolvidas. Uma vez que se encaminharia para o último ano de contrato com o nosso clube, o atleta ruma ao campeonato turco e deixa um inegável legado na história da nossa instituição", advoga a SAD açoriana.

O Santa Clara destaca que o jogador tinha "vontade" de "agarrar a oportunidade" de rumar à Turquia e avança que os açorianos, "além dos valores envolvidos" na transferência, vão receber uma "percentagem de uma venda futura" (sem, contudo, detalhar os montantes do negócio).

"Deixando o clube como um dos capitães, e mostrando sempre um profissionalismo, abnegação e gratidão exemplares ao Santa Clara, os Açores voltaram a abrir a porta do futebol europeu a Lincoln que, com os Açores ao peito, ajudou o nosso emblema a escrever história nas últimas temporadas", lê-se no comunicado.

Na segunda-feira, o Fenerbahçe, que oficializou no início do mês Jorge Jesus como treinador, informou ter chegado a um acordo com o Santa Clara para a contratação do futebolista brasileiro Lincoln.

No mesmo dia, e antes da oficialização do negócio, o Santa Clara, que detém 40% da SAD açoriana, revelou que votou contra a venda do futebolista brasileiro numa reunião do conselho de administração da SAD, que decorreu no sábado.

PUB

Segundo o clube, que não detém a maioria do capital social da SAD que milita na Liga, "a proposta apresentada não salvaguarda os interesses" do emblema insular.