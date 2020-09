SAD do Sporting apresenta resultado positivo de 12,5 milhões de euros

JN Hoje às 01:04 Facebook

A sociedade leonina apresentou, na noite desta segunda-feira, o relatório e contas anual relativo ao exercício 2019/20, tendo passado de prejuízos na ordem dos 7,9 milhões de euros, em 2018/2019, a lucros de 12,5 milhões de euros. Para isso, muito contribuiu a maior venda da história do Sporting, a de Bruno Fernandes ao Manchester United, por 55 milhões de euros, aos quais acrescem 25 milhões em variáveis.

A SAD do Sporting informou ainda que abateu o passivo em 26,2 milhões de euros, sendo que, desse valor total, 23,3 milhões de euros são relativos a amortização de dívida bancária. E estipulou o impacto da pandemia da covid-19 em 3,7 milhões negativos. A folha salarial registou uma quebra de 12,1 milhões de euros, excluindo indemnizações e lay-off.

No período em análise, efetuou-se a contratação de Rúben Amorim ao S. C. Braga, que surge no relatório com um custo de 10 milhões, mais 500 mil euros gastos na intermediação. No entanto, a dívida aos bracarenses aumentou, porque ainda não foi paga.