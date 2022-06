SAD do Sporting lucra 8,5 milhões de euros até março

A SAD dos leões apresentou um lucro de 8,5 milhões de euros nas contas até ao terceiro semestre da temporada de 2021/22, de acordo com o relatório ontem enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O resultado positivo contrasta com as perdas de 23,5 milhões registadas no período homólogo da época passada.

"Este resultado demonstra a resiliência da Sporting SAD e o início da estabilização dos efeitos adversos causados pela pandemia, que muito contribuíram para o resultado negativo", salienta a SAD. O aumento das receitas deveram-se sobretudo ao dinheiro recebido pela Liga dos Campeões, que se cifrou em 45,8 milhões de euros, e à bilheteira, com o regresso aos adeptos às bancadas.

O resultado operacional sem a transação de jogadores foi de 26,3 milhões de euros, contra o prejuízo de 23, 2 milhões verificados até março de 2021. Os gastos com o pessoal subiram cinco milhões de euros, aumento que está relacionado com os prémios pagos pela participação na Champions e também os gastos em indemnizações relativos à reestruturação do plantel.