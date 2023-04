SAD do Sporting sugere aumento salarial de 32% a Frederico Varandas

Foi convocada uma Assembleia Geral de acionistas do Sporting para rever a atual política salarial. Uma das propostas passa por aumentar em 32% o vencimento anual do presidente Frederico Varandas.

A SAD do Sporting enviou, esta sexta-feira, à CMVM uma proposta de alteração da política salarial dos órgãos sociais, que será discutida na Assembleia Geral de acionistas a 16 de maio, pelas 18 horas, em Alvalade.

Com base num estudo encomendado à consultora Korn Ferry, é sugerido um aumento até 32% do vencimento anual de Frederico Varandas, ou seja, dos 182 mil euros até aos 240 mil euros. Uma das justificações para este aumento, possível de ler no documento enviado à CMVM, é que "A indústria do Futebol acarreta exposição mediática, desgaste da imagem pessoal e até risco para a integridade física, nomeadamente em certas deslocações. Estas exposição e risco evidenciam penosidade e incidem particularmente sobre o Presidente do Conselho de Administração, não obstante também terem impacto nos restantes membros do Conselho de Administração".

Além disso, é proposto um aumento de 45% da componente fixa do vencimento dos vice-presidentes (de 131 mil euros até 190 mil).

Na mesma proposta, é contemplado um vencimento fixo aos administradores não executivos - que atualmente não são remunerados - para os sete mil euros. Além disso, será discutida uma remuneração de seis mil para os vogais do conselho fiscal, três mil euros para o presidente da mesa da assembleia geral, 1500 euros para o vice-presidente da mesa da assembleia geral e mil euros para o secretário da mesa da assembleia geral.