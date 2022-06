SAD do Tondela critica decisão do Tribunal Arbitral do Desporto sobre caso "Khacef"

JN/agências Hoje às 18:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A SAD do Tondela "não se conforma" com a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), que confirmou a sentença da FIFA de impedir a inscrição de novos jogadores durante duas janelas de transferências.

Em causa está o diferendo entre o jogador Naoufel Khacef e o NA Hussein-Dey, clube onde o atleta jogava na Argélia, e com o qual rescindiu de forma unilateral, com a FIFA a considerar não haver razão para tal.

À agência Lusa, na quarta-feira, o presidente do Tondela, Gilberto Coimbra, confirmou que o TAS havia rejeitado o recurso apresentado pela SAD, e confirmava a pena inicialmente aplicada pela FIFA.

Em comunicado, a SAD do Tondela afirma que "desconhecia" que a rescisão de Khacef tenha ocorrido "dentro do período protegido" situação que colocou a "sociedade como responsável subsidiária pela alegada violação do contrato", entre o atleta e o clube argelino.

A SAD do emblema beirão adianta ainda que "para evitar problemas à posteriori, a CD Tondela - Futebol SAD acordou com o NA Hussein-Dey, com a mediação da FIFA, o pagamento de uma indemnização que resolveria qualquer reclamação que pudesse surgir", tendo sido liquidada uma importância de 160 mil euros.

"A CD Tondela - Futebol SAD não se conforma com a sentença", refere o documento, acrescentando que vai "continuar a trabalhar para defender a sua posição, uma vez que ficou provado que o problema em questão se coloca entre o Naoufel Khacef e o NA Hussein-Dey, tendo o jogador já cumprido a sanção que lhe foi aplicada de quatro meses de suspensão".

O Tondela, este ano despromovido à Liga Portugal 2, e finalista vencido da Taça de Portugal, em que perdeu por 3-1 com o F. C. Porto, vai defrontar os dragões em Aveiro, a 31 de julho, para a Supertaça.

PUB

A SAD tem 17 jogadores com contrato válido, mas está impedida pela FIFA de reforçar o plantel para a temporada 2022/23.