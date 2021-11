SAD do V. Guimarães reúne-se em assembleia em dezembro

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 21:37 Facebook

Os sócios vão reunir-se a 15 de dezembro para discutir a atual situação financeira da SAD.

A assembleia-geral da SAD está marcada para o dia 15 de dezembro, às 21 horas, no Pavilhão da Unidade Vimaranense. Nessa reunião de acionistas será ratificado e cooptado Pedro Vinagreiro para o cargo de vogal do Conselho de Administração. O dirigente é um dos vice-presidentes do clube e rende Fernando Marques.

Nessa reunião magna será discutida a atual situação financeira da sociedade - no último exercício foi apresentado um resultado negativo de 8,2 milhões de euros. Será ainda apresentado, discutido e votado o plano estratégico proposto pelo conselho de administração da SAD.