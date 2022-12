SAD e Otamendi acertam contrato após o Mundial

Defesa quer ficar e já deu o sim para o processo negocial arrancar. Vínculo no mínimo de mais dois anos

A administração da SAD e Otamendi vão negociar a prorrogação do contrato do futebolista, após o defesa voltar do Mundial. Ao que o JN apurou, o jogador deseja permanecer nas águias e já deu o sim para o arranque do processo que deverá consumar-se após o regresso do Catar.

Do lado do clube, a abertura e vontade são totais e, tal como referimos oportunamente, além das qualidades técnicas reconhecidas pela estrutura do futebol, Roger Schmidt, incluído, o argentino é visto como uma voz e figura imprescindível no balneário. Um líder e exemplo para um grupo jovem, num cenário que Rui Costa deseja manter.