F. C. Porto SAD lança empréstimo obrigacionista até 35 milhões de euros

Miguel Pataco Hoje às 23:20 Facebook

Twitter

Partilhar

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) aprovou, esta terça-feira, a Oferta Pública de Subscrição de Obrigações da SAD do F. C. Porto, que terá uma taxa de juro bruta de 4,75% e que estará disponível entre os dias 10 e 21 deste mês.

O montante inicial previsto é de 35 milhões de euros - tal como os empréstimos obrigacionistas anteriores -, que poderá ser aumentado por opção da F. C. Porto SAD até ao dia 18 de maio, sendo que o preço de subscrição é de cinco euros por obrigação e o montante mínimo de investimento é de 1500 euros, que representam 300 obrigações.

Tal como já anunciou o administrador da SAD do F. C. Porto, Fernando Gomes, o facto de a taxa de juro ser superior à habitual é uma forma de compensar os investidores, depois de a liquidação do empréstimo obrigacionista anterior - também de 35 milhões de euros - ter sido adiada de 2020 para 2021, por causa da pandemia de covid-19, decisão que foi aprovada em assembleia-geral de obrigacionistas.