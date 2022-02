SAD leonina com 9,5 milhões de euros de lucro no primeiro semestre

André Bucho Hoje às 22:42 Facebook

Lucro foi registado entre os dias 1 de julho e 31 de agosto. Conjunto verde e branco destaca melhor "resultado operacional de sempre sem transações com jogadores, no valor de 20,9 milhões de euros".

Em período homólogo no ano passado, o Sporting apresentava um prejuízo de 6,9 milhões de euros. Nesse período, o resultado operacional de sem transações de jogadores era também negativo, em 13,32 milhões.

A grande diferença é marcada pelo "volume de negócios semestral de 89,1 milhões de euros, incluindo os rendimentos com a participação na fase de grupos da UEFA Champions League no valor de 36,2 milhões de euros e excluindo 9,6 milhões de euros relativos à passagem aos oitavos-de-final a reconhecer no segundo semestre."

Também contribuiu a "recuperação da receita de bilheteira", que ficou situada nos 8,2 milhões de euros e "o melhor resultado de sempre nas vendas de merchandising, que atingiram o valor de 5 milhões de euros."