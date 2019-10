SAD portista anuncia lucro de quase dez milhões

Hoje às 10:50 Facebook

O F. C. Porto comunica à CMVM um resultado líquido consolidado positivo de 9,473 milhões de euros, relativo a 2018-19. Passivo ascende a 408 milhões.

No comunicado enviado esta quinta-feira à CMVM, o resultado destaca-se dos 28,444 milhões de euros negativos registados no exercício anterior.

EBITDA (cash-flow operacional) apresenta um valor bastante positivo em ambos os exercícios, alcançando agora os 73.801 milhões de euros.

"Apesar do acréscimo dos custos, os resultados operacionais excluindo resultados com passes de jogadores aumentaram significativamente, atingindo agora os 25.737 m€, pelo crescimento das receitas operacionais, devido ao aumento das receitas obtidas pela excelente performance do F. C. Porto na edição 2018/2019 da UEFA Champions League e ao início da contabilização do contrato celebrado com a Altice, em dezembro de 2015, para a cedência de direitos de transmissão televisiva", lê-se no comunicado da SAD do F. C. Porto.

O mesmo documento observa que os resultados com transações de passes de jogadores atingem os 42,655 milhões de euros, "um valor ainda assim inferior aos 50,016 milhões alcançados na época anterior".

A SAD verifica que o ativo total líquido foi reduzido em 52,751 milhões de euros face a 30 de junho de 2018, atingindo agora os 373.302 milhões de euros, "fundamentalmente devido à diminuição do valor em caixa e outros ativos financeiros".

O passivo da SAD foi reduzido em 56,068 milhões e situa-se nos 408,105 milhões. A redução, segundo a SAD portista, deve-se, "essencialmente, à diminuição do valor global dos empréstimos, em 56.807m€, o que representa uma diminuição de 20%, face a junho de 2018, do passivo remunerado do Grupo".