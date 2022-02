SAD portista respira melhor mas tem de voltar a vender

Nuno A. Amaral Hoje às 21:33 Facebook

Administrador Fernando Gomes disse em outubro que o orçamento de 2021/22 prevê mais-valias com valor mínimo de 50 milhões de euros em transferências. Saída de Luís Díaz gerou cerca de metade desse número.

A saída de Luis Díaz para o Liverpool valeu à SAD portista um encaixe de 45 milhões de euros, com pagamento à cabeça de um valor elevado por parte do clube inglês, que permitiu aos dragões resolver problemas urgentes de tesouraria. Ainda assim, as mais-valias geradas pela transferência do colombiano não serão suficientes para que a sociedade azul e branca chegue aos valores definidos pelo administrador Fernando Gomes para cumprir as metas do orçamento da presente época.

Em outubro passado, quando apresentou o Relatório e Contas do exercício de 2020/21, Gomes afirmou que "o valor que consta no orçamento é da ordem dos 50 milhões de euros em mais-valias, no mínimo", referindo-se às perspetivas de receitas com cedências de passes de jogadores. "Estabelecemos outro patamar, na ordem dos 80 milhões, mas o valor mínimo para respirarmos são 50 milhões", reforçou.