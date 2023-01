SAD quer garantir Diomandé e renovar com Ugarte

Leões preparam nova oferta pelo central marfinense ao Midtjylland e pretendem aumentar a cláusula do médio

Com vários dossiês em mãos, a SAD tenta, de uma assentada, contratar Diomandé ao Midtjylland, central que está emprestado ao Mafra, da Liga 2, nesta temporada, e assegurar a renovação de Ugarte.

No caso do defesa, de 18 anos, a primeira proposta, de quatro milhões de euros, apresentada ao clube dinamarquês foi recusada, porém os leões acreditam que uma nova oferta, com valores ligeiramente superiores, pode ser suficiente para garantir a transferência.