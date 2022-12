SAD só admite avaliar Gilberto no verão

Luís Antunes Hoje às 00:00 Facebook

Águias deram nega ao Atlético Mineiro, que tentou aproximação.

Os encarnados só ponderam, sabe o JN, avaliar eventuais propostas por Gilberto no mercado de verão. O lateral tem sido alvo do interesse de clubes brasileiros e mais recentemente do Atlético Mineiro, que levou nega das águias.

Rodrigo Caetano, diretor do clube de Belo Horizonte, admitiu que o jogador desejado pelo "Galo" não será reforço no início de 2023, quando começa a época no Brasil. "É um jogador que analisámos, mas que não sai a meio da temporada. Não é possível, neste momento. Vemos um jogador com qualidade, boas características, força, que joga pelas laterais, mas o Benfica não está disposto a negociar, porque estão a meio da temporada", explicou o dirigente em declarações à imprensa brasileira.