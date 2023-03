SAD vai lutar por Grimaldo até ao fim da temporada

Rui Farinha Hoje às 00:08 Facebook

Há cada vez mais concorrência por Grimaldo, sobretudo de Inglaterra e de Espanha, mas a SAD encarnada acredita que é possível convencer o lateral, em fim de contrato, a permanecer na Luz.

Ao que o JN apurou, o futebolista ainda não decidiu o rumo a dar à sua carreira e sabe que é considerado um jogador prioritário pelos encarnados para as próximas temporadas. O nosso jornal sabe que as águias, lideradas por Rui Costa, vão batalhar até ao fim pelo prolongamento do vínculo do futebolista que cumpre o oitavo ano com a camisola dos encarnados. O treinador Roger Schmidt é também um forte apologista da sua continuidade, até porque Grimaldo regista cinco golos e fez 11 assistências esta época.

Fora de portas, o Fulham, de Marco Silva, é um dos principais interessados na contratação do defesa, de 27 anos, seguindo-se o Nottingham Forest, em Inglaterra. Já em Espanha, Real Sociedad e Valência estão também muito atentos, enquanto na Alemanha o Borussia Dortmund e o Bayer Leverkusen estudam a possibilidade de apresentar-lhe uma proposta.