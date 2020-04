Sadinos com princípio de acordo para evitar lay-off

Luís Antunes Hoje às 13:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O Vitória de Setúbal está em vias de chegar, esta quinta-feira, a acordo com os jogadores da equipa principal e não vai entrar em lay-off, em sequência da pandemia de covid-19, apurou o JN.

O clube sadino comprometeu-se a respeitar na integra as verbas contratualizadas com o plantel principal, desconhecendo-se, no entanto, se o processo admite qualquer redução temporária de salário. A hipótese de lay-off foi equacionada, mas é neste momento rejeitada pela direção do V. Setúbal.

O JN sabe também que os salários de março já foram pagos.