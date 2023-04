Sadio Mané agrediu Leroy Sané após a derrota com o City

Sadio Mané agrediu terça-feira à noite Leroy Sané após a derrota com o Manchester City, por 3-0, com soco na boca, revela, nesta quarta-feira, o jornal alemão "Bild". Os dois jogadores do Bayern Munique desentenderam-se na reta final do jogo com os ingleses dos quartos de final da Champions, acrescenta a publicação.

Como se já não bastasse a derrota pesada (0-3) frente ao Manchester City que compromete a continuidade do Bayern Munique na Liga dos Campeões de futebol, o balneário do crónico campeão alemão está a ferro e fogo.

Na origem do desentendimento esteve uma situação ocorrida aos 83 minutos da partida disputada em Inglaterra, da primeira mão dos quartos de final da competição milionária. Sané fez um passe curto em vez de solicitar a profundidade para Mané, que logo aí não escondeu o desagrado pelo que acabara de acontecer, situação que aliás foi visível através da transmissão televisiva.

No fim do jogo e já no balneário, Sádio Mané verberou o comportamento do colega de equipa pela forma como Sané reagiu no campo e no decorrer da discussão acabou por lhe dar um murro.