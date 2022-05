Sadio Mané assediado pelo Bayern à porta da final da Champions

Na véspera da decisão da Liga dos Campeões, entre o Liverpool e o Real Madrid, a tentativa do Bayern Munique de contratar o extremo dos "reds" domina as conversas paralelas, em torno da final de clubes.

Num dia relativamente calmo no mercado português, as principais atenções viram-se para os rumores que estão a correr lá fora, ao nível de transferências. Sadio Mané (Liverpool), que está na mira do Bayern, é um dos protagonistas desta sexta-feira.

Gil Vicente: O extremo Antoine Leautey, ex-Gil Vicente, assinou por três temporadas com o Amiens, informou o clube francês do segundo escalão do futebol daquele país. O jogador gaulês, de 26 anos, alinhou nas duas últimas épocas na equipa de Barcelos, pela qual fez 56 jogos e marcou três golos. Leautey volta a França para jogar no Amiens, que terminou a época no 14.º lugar da "Ligue 2".

Tondela: O defesa central Rafael Alcobia assinou pelo Tondela até 2024, anunciou o clube beirão, que caiu para a Liga 2. O defesa central de 18 anos, há duas épocas nos 'auriverdes', dá desta forma o passo para a equipa principal, seguindo o caminho de outros atletas tondelenses como são os casos de Jota, Ruben Fonseca, Tiago Almeida e Telmo Arcanjo. Segundo um comunicado de imprensa do clube, "Rafael Alcobia assinou contrato profissional com o Tondela, válido até junho de 2024", um acordo que o emblema da Beira Alta diz que está "há muito definido".

Vilafranquense. O clube da Liga 2 anunciou o fim da ligação com o Filipe Gouveia, o técnico que levou os ribatejanos à melhor classificação (12.º lugar) de sempre da equipa. Rui Borges (ex-Nacional) deverá ser o senhor que se segue, no banco do Vilafranquense.

Bayern Munique: Segundo o jornal francês "L'Équipe", o clube alemão estará perto de assegurar a contratação do extremo do Liverpool, Sadio Mané, que tem apenas mais um ano de contrato com os "reds". O atacante senegalês, de 30 anos, está na mira dos bávaros para suprir a quase certa saída de Robert Lewandoswki, que está a ser falado para o Barcelona, e o valor de transferência é um dos atrativos do negócio. A publicação francesa escreve que o negócio pode ficar concluído por 30 milhões de euros, devido ao curto tempo restante de ligação entre o clube inglês e Mané. O atacante está avaliado em 80 milhões de euros.

Aston Villa. Em Inglaterra, o jornal "Telegraph", adiantou que o Aston Villa, de Steven Gerrard, estará a considerar a possibilidade de contratar Luis Suárez, jogador de 35 anos que vai deixar o Atlético de Madrid. Recorde-se que e recordar que o avançado uruguaio já jogou no Liverpool com Steven Gerrard, agora treinador do Aston Villa, entre 2010/11 e 2013/14. Um pormenor que poderá pesar na decisão e abrir caminho ao reencontro dos ex-companheiros.

Bétis. O médio português Miguel Rocha, vulgarmente conhecido por Xeka, está na mira do clube de Sevilha. De acordo com a Imprensa espanhola, o jogador luso, de 27 anos, que nesta época termina contrato com o Lille, está na mira do Bétis. Ultimamente, Xeka foi apontado ao Benfica.

Tottenham. Ivan Perisic poderá mudar-se para Inglaterra e reforçar os "Spurs" na próxima temporada. O futebolista croata, de 33 anos, que está em fim de contrato com o Inter de Milão, é, de acordo com o jornal "Gazzetta Dello Sport", um pedido expresso do treinador Antonio Conte, que já trabalhou com o jogador precisamente no Inter, em 2020/2021.