Sadio Mané perto do Bayern de Munique

Segundo o jornal francês "L'Équipe", o Bayern de Munique estará perto de assegurar a contratação do extremo do Liverpool, Sadio Mané, que tem apenas mais um ano de contrato com os "reds".

O atacante senegalês, de 30 anos, está na mira dos bávaros para suprir a quase certa saída de Robert Lewandoswki, que está a ser falado para o Barcelona, e o valor de transferência é um dos atrativos do negócio.

A publicação francesa escreve que o negócio pode ficar concluído por 30 milhões de euros, devido ao curto tempo restante de ligação entre o clube inglês e Mané. O atacante está avaliado em 80 milhões de euros.

Hasan Salihamidzic, diretor-desportivo do Bayern, já terá conseguido uma reunião com os agentes do jogador na passada semana, em Maiorca (Espanha), e aí terá alinhavado todo o negócio.

Sábado o Liverpool defronta o Real Madrid na final da Liga dos Campeões e o encerramento oficial da época trará novidades sobre o futuro de Sadio Mané, como o próprio anunciou.

Mané foi contratado pelo Liverpool ao Southampton em 2016, por 41 milhões de euros, e tornou-se peça fundamental na equipa de Jurgen Klopp, totalizando 120 golos e 48 assistências em 268 jogos.

Esta seria mais uma grande contratação por parte do Bayern de Munique, para 2022/23, depois de já ter garantido o defesa direito Mazraoui e o médio Ryan Gravenberch, ambos do Ajax.