Sadio Mané pode ser suspenso

O murro do avançado do Bayern de Munique a Leroy Sané, no final da partida com o Manchester City, promete fazer correr muita tinta. Segundo a imprensa alemã, a direção reuniu com os dois jogadores e está a ser avaliada a hipótese de o ex-Liverpool ser suspenso.

No treino desta quinta-feira, os futebolistas surgiram juntos, com cara de poucos amigos, em fotografias publicadas pelos media germânicos, sendo que Oliver Kahn, presidente do emblema bávaro, tomará uma decisão nas próximas horas sobre o castigo a aplicar ao senegalês, de 31 anos. Ainda assim, o jogador terá pedido formalmente desculpa pelo sucedido.

O episódio de tensão ocorreu no balneário, no Estádio Etihad, em Manchester, após uma derrota dura (0-3) de digerir. Ainda no relvado, Mané desentendeu-se com Sané num lance em que pedia uma bola longa e os dois travaram-se de razões, mais tarde, no vestiário.