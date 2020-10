Sadio Mané testou positivo à covid-19

JN/Agências Hoje às 00:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O internacional senegalês Sadio Mané, do Liverpool, testou esta sexta-feira positivo à covid-19 e foi isolado do resto do grupo, no qual agora se inclui Diogo Jota.

Este é o segundo caso no campeão inglês, depois de Thiago Alcântara ter testado igualmente positivo por coronavirus na terça-feira.

Os "reds" precisam que Mané tem "sintomas ligeiros" e que, apesar do problema, se sente "de boa saúde": vai ficar de quarentena e vai perder a deslocação a Birmingham para defrontar o Aston Villa.

"Está e continuará a seguir os protocolos relativos à covid-19. Ficará isolado durante o período de tempo adequado", acrescenta o Liverpool.

Mané foi na segunda-feira um dos protagonistas do triunfo do Liverpool por 3-1 sobre o Arsenal, no qual Diogo Joga fez o terceiro golo.

A 'Premier League' anunciou na segunda-feira que 10 futebolistas e outros membros dos 20 clubes competidores testaram positivo a semana passada, o maior número de casos de infeções desde que o programa de testes se tornou sistemático, em maio passado.