Sadiq custou 20 milhões de euros à Real Sociedad mas vai parar até ao final da época por lesão

Poucos dias após ter sido apresentado como reforço da Real Sociedad, que pagou 20 milhões de euros ao Almería pelo seu passe, Umar Sadiq sofreu uma lesão grave num joelho e vai parar até ao final da temporada.

Em cima do fecho do mercado, Umar Sadiq custou 20 milhões de euros à Real Sociedad, vindo do Almería, mas, passados poucos dias de ter chegado ao País Basco, sofreu uma rutura dos ligamentos no joelho direito, que o obrigará a parar, ao que tudo indica, até ao final da temporada.

A lesão do avançado nigeriano é um duro revés para o técnico dos bascos, Imanol Alguacil, que no último defeso viu sair o goleador Alexander Isak para o Newcastle, a troco de 75 milhões de euros.

Sadiq tinha-se estreado em grande com a camisola da Real Sociedad, ao marcar o golo que valeu o empate frente ao Atlético de Madrid (1-1), na quarta jornada da Liga espanhola.

A meio da última semana, participou na vitória dos bascos na casa do Manchester United (1-0), para a Liga Europa, mas, no regresso do campeonato espanhol, sofreu uma lesão grave diante do Getafe, que o obrigou a deixar o relvado ao minuto 38.

De recordar que o internacional nigeriano, de 25 anos, foi apontado ao Benfica este verão, como possível sucessor a Darwin Núñez, que saiu para o Liverpool, no plantel das águias.