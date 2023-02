Safira, avançado do V. Guimarães, promete dar o sangue em campo

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 18:43 Facebook

Jogador tem sido decisivo e visitou a Escola EB 1 Oliveira do Castelo antes do Portimonense.

O brasileiro Safira, o homem golo nas duas últimas jornadas da Liga, não escondeu o orgulho pelo contributo dado à equipa. O avançado, que acompanhou o colega Afonso Freitas e o vice-presidente Nuno Leite na visita à Escola EB 1 Oliveira do Castelo, em Guimarães, falou do atual momento de forma e projetou confiança o jogo com o Portimonense, depois de amanhã (20.30 horas).

"Ao longo da minha carreira tenho feito alguns golos decisivos e fico muito feliz por poder ajudar", começou adiantiy Safira, após o convívio com os alunos, num momento de euforia contemplado com autógrafos e fotografias.

Já com a receção aos algarvios na mente, o ponta de lança está ciente da importância do jogo e o promete ir até ao limite: "Podem esperar de mim sempre o máximo: vou correr, lutar, dar o sangue, tudo o que eu tiver eu vou entregar. Os golos vêm como consequência disso".

Com apenas 247 minutos na Liga, Safira está ciente da forte concorrência na equipa do V. Guimarães. "No futebol as coisas mudam muito rápido. A concorrência é muito forte. Cada um tem o seu momento e graças a Deus que chegou o meu momento".