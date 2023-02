Safira foi a pedra mais preciosa

Bernardo Monteiro Ontem às 22:50 Facebook

Avançado foi o autor do único golo do jogo, que permitiu aos minhotos somar o segundo triunfo consecutivo

O golo solitário de Safira foi o desbloqueador de uma partida muito equilibrada, garantindo o triunfo do Vitória de Guimarães, na visita ao terreno do Estoril. Com este desfecho, os vimaranenses somam duas vitórias consecutivas, na Liga, o que já não acontecia desde outubro.

Embora o equilíbrio tenha sido a nota predominante do encontro, Safira fez a diferença ao marcar bem cedo. Lançado por um grande passe de Afonso Freitas, o avançado brasileiro, de 27 anos, aguentou a pressão do defesa adversário e atirou para o fundo da baliza de Dani Figueira. A claque vimaranense não reagiu de imediato ao golo, uma vez que foi marcado no período de protesto decretado pelas claques contra as restrições impostas à utilização de pirotecnia.

Em desvantagem, os canarinhos tiveram de se expôr mais para chegar à baliza de Bruno Varela, mas o resultado manteve-se inalterado até ao intervalo, apesar das duas equipas proporcionarem um futebol positivo, na procura da área adversária.