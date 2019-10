Sai Matheus e entra Eduardo para a receção do Braga ao Slovan Bratislava

Hoje às 17:00 Facebook

O Braga recebe, esta quinta-feira, pelas 17.55 horas (SportTV), os eslovacos do Slovan Bratislava, na segunda jornada do Grupo K da Liga Europa. No onze, único destaque vai para a mexida na baliza, com Matheus a dar lugar a Eduardo.

Para este encontro, que será dirigido pelo suíço Adrien Jaccottet, o treinador arsenalista Ricardo Sá Pinto não pôde contar com os lesionados Tiago Sá, Wallace, Raul Silva e Wilson Eduardo.

Eis os onzes iniciais:

Braga: Eduardo; Esgaio, Pablo Santos, Bruno Viana e Sequeira; Palhinha e Fransérgio; Galeno, André Horta e Ricardo Horta; Paulinho

Treinador: Ricardo Sá Pinto

Suplentes: Matheus, Diogo Viana, Claudemir, João Novais, Hassan, Trincão e Rui Fonte

Slovan Bratislava: Greif; Medvedev, Abena, Sde Marco e Sukhotskiy; Bjaric e De Kamps; Holman; Ibrahim Rabiu e Rharsalla; Sporar

Treinador: Jan Kosak

Suplentes: Sulla, Trnovsky, Ljubicic, Drazic, Daniel, Nono e Rafael Ratão