Saiba quanto lucrou o Sporting no mercado de inverno

Leões emitiram comunicado sobre as transações feitas em janeiro e esclarecem vários pormenores sobre as vendas mas também sobre as compras.

Os leões comunicaram esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) os montantes das transferências de Luciano Vietto (Al Hilal) e Stefan Ristovski (Dínamo Zagreb), dois jogadores que saíram na última rebertura da janela de transferências. O primeiro rendeu 3,5 milhões de euros, o segundo permitiu um encaixe de um milhão de euros. O Sporting adiantou ainda que ficou com 10% de uma futura transferência do avançado argentino, garantindo a mesma percentagem em relação ao jogador macedónio, mas esta no que diz respeito a uma futura mais-valia.

A SAD comunicou ainda que a ida de Borja para o Braga rendeu três milhões de euros. No total, as três transferências renderam 7,5 milhões de euros.

No comunicado pode perceber-se que os emprestados Pedro Mendes (Nacional), Pedro Marques (Gil Vicente) e Rafael Camacho (Rio Ave) não têm opção de compra, enquanto Sporar (Braga), Misic (Dínamo Zagreb), Ivanildo Fernandes (Almería) e Abdoulaye Diaby (Anderlecht) foram todos cedidos com opção de compra, embora o valor não tenha sido revelado.

O Sporting confirmou ainda que comprou a totalidade dos direitos de Matheus Nunes ao Estoril, investindo 450 mil euros.

O lateral Matheus Reis, proveniente do Rio Ave, teve um custo de 275 mil euros em comissões.