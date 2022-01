Saída à vista no F. C. Porto e Santa Clara com novo técnico

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:35 Facebook

Sérgio Oliveira vai ser cedido à Roma de José Mourinho e o Santa Clara oficializou novo treinador. Paulo Sousa foi apresentado no Flamengo.

F. C. Porto: A transferência de Sérgio Oliveira para a Roma, por empréstimo do F. C. Porto, está consumada. A generalidade da imprensa italiana deu o negócio como garantido ao fim da noite deste domingo, chegando mesmo a dizer que o internacional português viaja já esta segunda-feira para a capital italiana. Já Nanu foi cedido, até ao final do ano, ao Dallas, da Major Soccer League (MLS), o principal campeonato dos Estados Unidos da América. O negócio contempla uma opção de compra, mas os valores do negócio não foram revelados.